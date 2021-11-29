Краснодар, 29 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 682 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 75 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 29 ноября. Накануне, 28 ноября, сообщалось о 677 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 40 муниципалитетах. В Краснодаре за сутки заболели 143 человека, 55 новых пациентов выявлено в Новороссийске, на третьем месте по числу новых пациентов за сутки — Динский район. В курортных Сочи и Анапе подтверждено по 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 98 064 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 72 426 человек, в том числе 865 выписаны за последние сутки. Скончались 8 859 пациентов, за сутки умер 41 пациент.

В стационарах региона остаются 5425 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 2822 из них диагноз подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — восемь пациентов.