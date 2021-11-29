Минск, 29 ноября 2021, 11:48 — REGNUM Западные страны придумали фейк о планах России напасть на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в центре стратегического управления министерства обороны по вопросам военной безопасности.
Он добавил, что на Западе «прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Добнассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется». «И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия», добавил Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную публикацию американского агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» подчеркнул, что «подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости». При этом он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.
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