Минск, 29 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Западные страны придумали фейк о планах России напасть на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в центре стратегического управления министерства обороны по вопросам военной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«В очередной раз наши «партнеры», как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются «отстроить» Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что на Западе «прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется». «И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную публикацию американского агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» подчеркнул, что «подобные заголовки — ни что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости». При этом он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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