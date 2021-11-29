Женева, Швейцария, 29 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск распространения штамма коронавируса «Омикрон» на глобальном уровне является высоким. Об этом 29 ноября говорится в документе ВОЗ, опубликованном на странице организации в соцсети Twitter.

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"Вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне высока <…> Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «Омикрон», считается очень высоким», — говорится в нем.

Также ввиду этого ВОЗ призвала ускорить вакцинацию населения стран мира от COVID-19, а кроме того, рекомендовала государствам увеличить тестирование туристов, которые прибывают из районов, где ранее была выявлена передача новой разновидности SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что ни одного случая смерти, связанного со штаммом коронавируса «Омикрон», не зафиксировано в мире на сегодняшний день.