Кишинёв, 29 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Молдавии с 29 ноября населению начали ставить третью дозу прививки от COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь министерства здравоохранения республики Светлана Николаеску на брифинге.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Она рассказала, что все, кто привился более полугода назад, могут получить «бустерную» дозу. Для привитых вакциной от корпорации Johnson&Johnson (США) дополнительную дозу можно ставить через два месяца после прививки.

Николаеску отметила, что первыми на «бустерную» дозу могут претендовать медики, фармацевты, лица старше 60 лет, учителя, правоохранители и соцработники.

Стоит отметить, что в Молдавии с 29 ноября также ввели обязательный карантин для всех въезжающих в республику из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини или Малави. Мера введена для предотвращения распространения штамма «Омикрон».