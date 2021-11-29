Симферополь, 29 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Республике Крым подтвердили 478 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 ноября в региональном оперативном штабе. В регионе удерживается тенденция к спаду заболеваемости COVID-19: накануне, 28 ноября, сообщалось о 513 новых ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки всеми лабораториями в Крыму на новую коронавирусную инфекцию было обследовано 3 326 человек.

С начала пандемии коронавируса в регионе положительные результаты тестов получили 119 027 человек, выздоровевшими из этого числа признаны 106 678 пациентов, в том числе 498 были выписаны за последние сутки.

Высокой в регионе остаётся смертность от осложнений на фоне коронавируса — за последние сутки зарегистрировано 23 новых летальных исхода, всего в Крыму скончались 3 583 человека с COVID-19.