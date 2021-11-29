Москва, 29 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Поднимать панику из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» не стоит, необходимо лишь придерживаться прежних мер реагирования. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», — сказал Гущин.

Он порекомендовал всем, кто не привился от COVID-19, сделать это, а также ревакцинироваться тем, у кого с момента второй дозы прививки прошло более шести месяцев.

Гущин подчеркнул, что люди с иммунитетом к COVID-19 гораздо лучше непривитых нейтрализуют существующие в мире виды коронавируса.