Новосибирск, 29 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4183 пациента, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«В отделениях реанимации находятся 339 человек. На ИВЛ — 47 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области проведены 3 000 142 теста на коронавирус