Новосибирск, 29 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 393 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 400 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 58, 72 и 73 лет и женщины в возрасте 61, 76, 67, 73, 64, 72, 65 и 85 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе умерли 3780 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 82 335случаев заражения коронавирусом (+393 за сутки), в том числе у 8632 детей; 57 238 пациентов выздоровели (+60 за сутки).