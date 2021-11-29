Москва, 29 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Россия и Китай рассматривают возможность дальнейшего наращивания экспортных поставок электроэнергии в КНР, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

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«Экспорт электроэнергии по итогам этого года ожидаем порядка 4 млрд кВт·ч. При этом «Интер РАО» и ГЭК Китая рассматривают возможность дальнейшего увеличения объема экспорта электроэнергии из России в Китай», — сказал Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, газа — на 50 лет.

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