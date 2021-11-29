Москва, , 10:32 — REGNUM Обычный картофель может в некоторых случаях навредить здоровью. Чтобы этого не произошло, при покупке не следует выбирать клубни с тёмными и зелёными пятнами. Это говорит о наличии в овоще соланина, обладающего токсическим действием. Об этом напомнила начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

Гнилой картофель (сс) stheaker

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Эксперт пояснила, что, в основном, соланин содержит прошлогодний картофель, если его выкопали недозрелым. При прорастании же процент соланина может увеличиться, что может стать причиной пищевого отравления.

«Для того чтобы отравиться соланином, необходимо съесть несколько килограммов незрелого неочищенного картофеля или ботвы без предварительной варки», — уточнила в беседе с агентством «Прайм» специалист.

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Также она добавила, что в картофеле могут содержаться нитраты. Снизить их концентрацию в овоще можно, оставив очищенные клубни на полчаса в воде перед приготовлением.

Также, предупредила Котельникова, есть вероятность накопления в картофеле вредных веществ, например, тяжёлых металлов. Если регулярно употреблять такой продукт питания в пищу, то могут наступить «плачевные последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что морковь обладает полезными свойствами, однако при некоторых заболеваниях употреблять в пищу этот продукт питания противопоказано.