Кишинёв, 29 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Молдавии с 29 ноября ввели обязательный карантин для лиц, которые побывали в течение 14 последних дней в восьми странах Африки. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы республики.

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По данным ведомства, ограничения вводят для посетивших ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Эсватини или Малави. Срок карантина составляет 14 дней. Его можно сократить, если через семь дней сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Сообщается, что меры приняты для предотвращения попадания в страну нового штамма коронавируса, названного «Омикрон». Ограничение распространяется в том числе на привитых от COVID-19, а также на тех, кто перенёс эту болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала заявление о том, что у людей, переболевших COVID-19, существует повышенный риск заразиться штаммом «Омикрон». Основным симптомом нового штамма коронавирусной инфекции является сильное чувство усталости.