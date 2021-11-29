Усть-Лабинск, Краснодарский край, 29 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Авария с участием шести автомобилей, в том числе одного большегруза, произошла в Усть-Лабинском районе Краснодарского края рано утром 29 ноября. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, трое пострадали.

ДТП

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Авария произошла около 06:00 — 56-летний водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом с прицепом, который от удара выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Peugeot, Mazda, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. В результате водитель Opel погиб на месте, водитель и пассажир ВАЗ-2112 и пассажир Peugeot доставлены в больницу, сообщили «Кубанские новости».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции — в районе аварии организовано реверсивное движение транспорта. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.