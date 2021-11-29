Хабаровск, 29 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Хабаровский край исчерпал резервы системы здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ковидные госпитали заполнены на 90%, а возможности создавать дополнительные места уже нет, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он также обратил внимание на то, что регион возглавляет антирейтинг по росту заболеваемости коронавирусом среди субъектов ДФО.

За сутки в Хабаровском крае выявлен 581 новый случай COVID-19 (днём ранее — 587), погибли шесть жителей региона, выздоровел — 451. В тяжёлом состоянии находятся 66 пациентов, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего проходят лечение от коронавируса 12 864 хабаровчанина, 2 269 из них госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Хабаровского края обсуждают возможность введения нового локдауна. Введение этой меры рассматривают в связи с тем, что в регионе плохо исполняются атиковидные ограничения.