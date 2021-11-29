Локдаун в Хабаровском крае могут повторить
Хабаровск, 29 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В правительстве Хабаровского края обсуждают возможность введения нового локдауна. Введение этой меры рассматривают в связи с тем, что в регионе плохо исполняются атиковидные ограничения, сообщил 29 ноября в своём телеграм-канале заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
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Введение полного запрета на работу для торговых центров, спортивных объектов и, магазинов, не торгующих продуктами питания, будет зависеть от того, как буду вести себя представители бизнеса. Пока компании часто пренебрегают противокоронавирусными мероприятиями, хотя регион лидирует среди дальневосточных субъектов по уровню заболеваемости COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 ноября в шести муниципалитетах Хабаровского края работали торговые центры, спортивные объекты, детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях и магазины, не торгующие продуктами питания. Фактически край перевели в режим локдауна.