Варшава, 29 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в России.

Marek Mytnik Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

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«Я с грустью воспринял известие о трагедии на шахте «Листвяжная» в России. Родным и близким погибших, а также всему российскому народу выражаю глубокие соболезнования», — написал Моравецкий.

Напомним, 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кузнецком угольном бассейне в Кемеровской области произошел взрыв метана. Погибли 46 горняков и 5 спасателей. После взрыва на поверхность были выведены 239 шахтеров, 38 из которых попали в больницу.