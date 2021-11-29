Вильнюс, 29 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Евродепутат от Литвы Людас Мажилис поднял вопрос о возможном переходе к коллективному финансированию деятельности по защите внешних границ Евросоюза на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение депутата к Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

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По его словам, Польша, Литва и Латвия стали очагами нелегальной миграции в ЕС «из-за гибридной атаки белорусского режима». Минск якобы намеренно создаёт условия для массового скопления тысяч беженцев на границе, считает Мажилис.

Вместе с тем, добавил он, Варшаве, Вильнюсу и Риге приходится самостоятельно решать связанные с этим финансовые вопросы.

«Литве, например, пришлось потратить €152 млн, чтобы к осени следующего года закончить строительство 500-километровой стены», — сказал он.

В связи с этим евродепутат поинтересовался у ЕК, не намерены ли там в ближайшее время пересмотреть вопрос о финансировании строительства каких-либо «физических барьеров» на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и стран Прибалтики увеличился поток нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Ситуация осложнилась в ноябре, когда у границы собрались порядка 2 тыс. человек.

Мигранты несколько раз пытались прорвать заградительные барьеры, после неудачных попыток разбили здесь лагерь.