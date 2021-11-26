Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 15:35 по мск котировки нефти марки Brent падают на 5,59%, откатываясь до $76,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«На некоторое время новый повод для спекуляций затмил все прочие торговые идеи, как будто новый штамм коронавируса не просто открыли, а он уже начал массово косить людей по всему миру.

Впрочем, на нефть также продолжает давить угроза того, что ФРС США будет жестче бороться с инфляцией, сокращая доступность денег, но сегодня рынку не до этого.

Конечно, многим рынкам давно требовалось снять перекупленность, в частности, американскому рынку акций, особенно в части технологических компаний. Так что коррекция на рынках может быть несколько более продолжительной.

Однако дальнейшее снижение цен на нефть станет основанием для ограничения добычи странами ОПЕК на ближайшем заседании 2 декабря. Так что вероятность ухода нефтяных цен ещё ниже не высока», — считает эксперт.

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