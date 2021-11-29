Москва, 29 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Рубль 26 ноября обвалился с открытия Московской биржи на фоне новостей о новом штамме COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о проведении экстренного заседания. Опасения у экспертов ВОЗ вызвало большое количество мутаций вируса и тот факт, что вирус может быть устойчивым к вакцинам.

Рубль подешевел к иностранным валютам в первой половине европейской сессии. Наибольшие потери он понес против единой валюты.

Евро, как и иена, является низкодоходной валютой. Из-за низких процентных ставок в ней занимались средства для торговли кэрри-трейд. Соответственно уход от риска вызвал обратный выкуп евро.

Завершились торги по рублёвым парам резким ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,24%, до 75,69 руб., евро/рубль — на 2,10%, до 85,50 руб., фунт/рубль — на 1,40%, до 100,92 руб.

Нефть марки Brent подешевела на 11,47%, до $72,81. Цена обвалилась на опасениях закрытия границ, введения новых локдаунов и снижения спроса на энергоресурсы.

Сегодня, 29 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 4,42%, до $76 за баррель. Активы, которые сильно подешевели 26 ноября, восстанавливаются.

Спрос на рисковые активы вырос после позитивных новостей из Израиля. Профессор Дрор Мезорач, заведующий отделением коронавируса Университетской больницы Хадасса Эйн Карем, сказал, что предварительные отчеты о клиническом состоянии людей, инфицированных новым вариантом, обнадеживают.

Сегодня на утренней сессии пара доллар/рубль упала до 74,86. Продавцы перекрыли весь пятничный рост. Поддержка у доллара находится на уровне 74 руб.

Если тема с «Омикроном» отойдет на второй план, рубль продолжит корректироваться до уровня 73,55 руб.

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