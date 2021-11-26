Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 1%, до 75,48 рубля. Евро взлетает на 1,64%, до 85,11 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не успел российский финансовый рынок оправиться от последствий паники, вызванной угрозой дефолта Роснано, как новый повод для распродаж подкинули вирусологи.

Известие о появлении нового высоковирулентного и быстро мутирующего штамма коронавируса, уже выявленного в ЮАР, Ботсване и Гонконге, побудило ВОЗ собраться на экстренное заседание, а трейдеров по всему миру толкнуть к продаже рисковых активов.

Сильная просадка наблюдается в ценах на нефть, Азия отторговалась в минусе, также резким снижением открылись и российские биржи.

Естественно, общей динамике последовал и рубль, хотя здесь, ввиду того, что российская валюта и без того сильно перепродана, снижение куда скромнее.

При этом, дополнительным негативом для ситуации в рубле остаются муссируемые на Западе страшилки о скором российском вторжении на Украину и новых санкциях.

Впрочем, к этому российским инвесторам тоже не привыкать. Вероятно, паника на рынках к вечеру несколько поутихнет, особенно в свете того, что в США короткие торги.

Так что если новых страшных новостей рынок не услышит, к вечеру котировки рубля отыграют часть потерь», — предполагает эксперт.

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