Москва, 29 ноября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Ревакцинироваться после применения двухкомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник V» можно любой вакциной, но наилучшую комбинацию с ней составляет «Спутник Лайт». Об этом 28 ноября рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

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Специалист уточнил, что эффективность «Спутника V» против штамма «Дельта» составляет от 83% до 90%, это значительно больше, чем у других вакцин. Поэтому для мРНК-вакцин Moderna и Pfizer хорошей бустерной вакциной будет «Спутник V», а для самого «Спутника V» наилучшим вариантом бустерной вакцины является «Спутник Лайт».

Гинцбург пояснил, что РНК-вакцины дают хороший иммунный ответ против всех штаммов, предшествовавших «Дельте», так как спектр образования антител, нейтрализующих вирус, гораздо шире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург назвал преступлением нежелание вакцинировать детей от COVID-19.