Женева, Швейцария, 28 ноября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что риск повторного заболевания переболевших COVID-19 при контакте с штаммом «Омикрон» выше, чем с другими штаммами. Об этом сообщается в заявлении, распространенном организацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм опаснее «Дельты».

«Пока не ясно, является ли «Омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «Дельта», — подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, новый штамм коронавируса впервые зафиксирован в ЮАР, в настоящее время проводятся исследования, из которых будут понятны особенные свойства штамма «Омикрон».