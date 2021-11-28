В Белоруссии обвинили Украину в нагнетании миграционной угрозы
Минск, 28 ноября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Украину в нагнетании угрозы от нелегальной миграции с белорусской территории. Об этом сообщает телеканал СТВ.
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По мнению Вольфовича, действия Киева обусловлены стремлением получить средства от «западных кураторов».
Вольфович выразил уверенность, что мигранты не стремятся попасть на территорию Украины, скорее наоборот — бегут оттуда.
Напомним, летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и стран Прибалтики увеличился поток нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Ситуация осложнилась в ноябре, когда у границы собрались порядка 2 тыс. человек.
Мигранты несколько раз пытались прорвать заградительные барьеры, после неудачных попыток разбили здесь лагерь.
Страны Евросоюза и США обвиняют в происходящем Минск, в Белоруссии отвергают все обвинения.