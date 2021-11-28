Минск, 28 ноября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Украину в нагнетании угрозы от нелегальной миграции с белорусской территории. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Миграция

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По мнению Вольфовича, действия Киева обусловлены стремлением получить средства от «западных кураторов».

«Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», — отметил госсекретарь.

Вольфович выразил уверенность, что мигранты не стремятся попасть на территорию Украины, скорее наоборот — бегут оттуда.

«Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека, украинцев, по-моему, за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране», — резюмировал госсекретарь.

Напомним, летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и стран Прибалтики увеличился поток нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Ситуация осложнилась в ноябре, когда у границы собрались порядка 2 тыс. человек.

Мигранты несколько раз пытались прорвать заградительные барьеры, после неудачных попыток разбили здесь лагерь.

Страны Евросоюза и США обвиняют в происходящем Минск, в Белоруссии отвергают все обвинения.