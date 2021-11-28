Москва, 28 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Участие в испытаниях назальной вакцины от COVID-19 в России не планирует принимать пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом он сам сообщил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Песков уточнил, что он недавно прошел вакцинацию «Спутником Лайт», поэтому пока не планирует делать назальную вакцину.

«У меня очень высокие антитела, — сказал пресс-секретарь президента РФ. — У меня, собственно, до вакцинации были очень высокие антитела».

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что он испытал назальную вакцину от COVID-19.