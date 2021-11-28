Екатеринбург, 28 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Участники прошедшего 28 ноября пикета против QR-кодов протестовали и против обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Ранее о ней объявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, пишут СМИ.

ИА REGNUM QR-код

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По данным ряда изданий, всего на очередной согласованный пикет пришло порядка 300 человек. Участники держали плакаты с надписями «Без клейма хлеб не купить? Без укола нам не жить?», «Нет принуждению!» и другие. Впрочем, был среди участников и гражданин, который стоял с плакатом о том, что является ответственным гражданином и вакцинировался.

Как сообщало ИА REGNUM, акция прошла возле комплекса «Уралец». Как и та, что состоялась 13 ноября возле торгового комплекса «Дирижабль», она была согласована.