Екатеринбург, 28 ноября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Свердловской области 27 ноября обнаружили 716 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 110 выявили в Екатеринбурге. Всего на территории региона зафиксировано уже 177 850 заразившихся.

Выздоровели 155 857 человек. А скончались от COVID-19 уже 8360 граждан.