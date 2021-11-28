Москва, 28 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Катастрофа на кузбасской шахте «Листвяжная» показала системную проблему, в которой необходимо разбираться, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

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«Налицо системная проблема, в которой нужно разбираться. И не исключено, что пора ставить вопрос о национализации угольной промышленности. Хватит уже этих сказок об «эффективных собственниках», которые якобы способны управлять лучше, чем государство. Слишком высока цена этого мифа», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Статистика катастроф в отрасли поистине ужасает, отметил парламентарий: 2004 год — шахта «Таежная», 47 смертей, 2005 год — шахта «Есаульская», 25 смертей, 2007 год — шахта «Ульяновская», 110 смертей, 2007 год — шахта «Юбилейная», 39 смертей, 2010 год — шахта «Распадская» — 91 смерть, 2016 год — шахта «Северная». И вот теперь в эту трагическую летопись вписана еще одна страница.

«Так может, пора задуматься о том, почему это происходит?» — задает вопрос Журавлёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на «Листвяжной» в городе Белово Кемеровской области 25 ноября произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули шахту, а за оставшимися отправились горноспасатели, но позднее их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.