Амстердам, 28 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен у 13 человек, которые приехали в Нидерланды из ЮАР. Об этом 28 ноября сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«26 ноября 624 пассажира, прибывшие из ЮАР, были протестированы на коронавирус в аэропорту Схипхол. Из них 61 человек получил положительный результат теста. Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант «омикрон» был выявлен в 13 положительных тестах», — говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что на данный момент исследование ещё не закончено и потому штамм «Омикрон» может быть выявлен у большего числа пассажиров указанного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что ранее выявленный в ЮАР штамм коронавируса «Омикрон», вероятнее всего, уже имеется на территории России.