Новосибирск, 28 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 ноября, за прошедшие сутки зарегистрированы 5038 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, по данным на 27 ноября, за сутки были зарегистрированы 5854 обращения из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено уже 81 942 случая заражения коронавирусом (+400 за сутки), в том числе у 8562 детей; 57 178 пациентов выздоровели (+51 за сутки); умерли 3767 человек (+14 за сутки).