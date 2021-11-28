Вильнюс, 28 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Две группы нелегальных мигрантов общей численностью 64 человека были задержаны литовскими пограничниками на границе с Белоруссией. Об этом 28 ноября сообщили в пограничной службе Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«В одной группе, незаконно нарушившей границу с Белоруссией и задержанной пограничниками, было 18 человек, в другой — 46», — приводит сообщение литовской погранслужбы портал DELFI.

При этом уточняется, что все задержанные на границе с Белоруссией нелегалы были совершеннолетними, исключая одну девушку, которая была с родителями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в белорусском Государственном пограничном комитете сообщили, что тело избитого нелегального мигранта выбросили силовики Литвы на границу с Белоруссией.