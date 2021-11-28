Бишкек, , 13:37 — REGNUM По состоянию на 14:00 (11:00 мск) явка избирателей на выборах в парламент Киргизии составила 16,27%. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге зампредседателя киргизского ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Киргизия (сс)GDJ

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«По состоянию на 14:00 проголосовали 16,27% избирателей, или 602 432 человека», — сказал он.

Кроме того, Шайназаров уточнил, что наиболее активно голосуют избиратели в Нарынской и Таласской областях страны, а самая маленькая активность отмечена в Бишкеке, а также в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

При этом нынешние выборы в парламент страны признают состоявшимися при любой явке избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой голос на парламентских выборах в Киргизии, которые проходят в стране 28 ноября, отдал премьер-министр республики Акылбек Жапаров.