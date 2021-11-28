Санкт-Петербург, 28 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 в больницы госпитализированы 332 пациента, это на 113 человек меньше, чем сутками ранее, сообщили 28 ноября в региональном оперштабе. Это произошло, несмотря на увеличение суточной выявляемости коронавируса, продолжающееся пятые сутки подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, на сегодняшний день размещены 6054 человека, это на 90 пациентов больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны из больниц за 27 ноября 350 человек (-49 к выписке предыдущих суток). В реанимациях коронавирусных стационаров находятся 584 человека (+2), в том числе 278 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-20).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге по-прежнему развернуто 8149 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 46,49% коек от норматива Минздрава.

Амбулаторно от COVID-19 в Петербурге лечатся 31 214 пациентов, это на 99 человек больше, чем сутками ранее. Еще 3692 контактных лиц находятся на домашнем карантине (-556), 39 человек — в обсерваторе (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,23 единицы и составляет на сегодня ровно 1 единицу от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до момента своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2072 новых носителя коронавируса, выписали по выздоровлению 1082 человека из числа заболевших ранее. За сутки от ковида в городе скончались 68 человек.