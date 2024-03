Москва, 28 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 28 ноября обратил внимание на то, что американцы занялись исследованием опеределенных грибов и комбинаций трав для борьбы с COVID-19. По его словам, они издавна используются в традиционной Китайской медицине в борьбе против лёгочных заболеваний, простуд и туберкулеза.

Мясников отметил, что клинические испытания в Калифорнии (Krupp Center for Integrative Research at the University of California San Diego) являются косвенным признаком того, что традиционная Западная медицина и фармакология заметно буксует в разработке эффективных противовирусных препаратов.

«Американцы, традиционно с высокомерием адептов высокой доказательной медицины, всегда относились к «народным средствам» с большим недоверием. Сегодня они вспомнили один из принципов медицины: «Если то, что ты делаешь — работает, продолжай это делать». В борьбе с COVID-19 теперь все средства оказываются хороши», — отмечает Мясников.

По его словам, теоретическое обоснование американского исследования лежит в плоскости воздействия грибов на микробиом человека.

«Соединяясь с определенными рецепторами Т лимфоцитов, они могут иметь иммуномодулирующее свойство. Кстати сказать, некоторые из этих медицинских грибов с успехом используют в Китайской и Японской медицине как дополнительный компонент при химиотерапии», — пояснил Мясников.

