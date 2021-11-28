Москва, 28 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки выросло на 33 548. 28 ноября об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Доля случаев, выявленных активно (без клинических проявлений), составила 6,3%. Наименьшие темпы прироста за истекшие сутки показали Калмыкия, Республика Алтай и Москва.

По состоянию на 28 ноября общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в России достигло 9 570 373. Выписан по выздоровлении за весь период 8 268 111 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 33 946 выявленных случаях COVID-19 за сутки. Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пришёлся на начало ноября. Максимум выявленных случаев COVID-19 — 41 335 — был зафиксирован 6 ноября.