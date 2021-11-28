Екатеринбург, 28 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 28 ноября проводится очередная акция протеста против введения системы QR-кодов. Она проходит возле спорткомплекса «Уралец».

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

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На согласованный пикет пришли порядка 30 человек. Участники акции держат в руках плакаты с призывами отказаться от принуждения и от такой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в городе провели митинг против введения системы QR-кодов.