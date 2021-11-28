Донецк, 28 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации. Как заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, 26 ноября две снайперские пары прибыли в зону ответственности 30-й бригады ВСУ. Его слова цитирует канал «Донбасс решает».

U.S. Army Europe Images ВСУ

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»ВСУ разместили 19 единиц военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в 7 населенных пунктах», — пояснил Басурин.

Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотников миссии ОБСЕ.

«Миссионеры» тем временем жалуются только на представителей народных республик: ОБСЕ считает, что чаще всего наблюдателям мешают в Луганской Народной Республике. Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выразили по этому поводу обеспокоенность.

Тем временем накануне, 27 ноября, ВСУ обстреляли не только окраины Донецка, но и Докучаевска. Этот прифронтовой город обстреливают практически каждый день.

«В основном по вечерам. Долетает, людям в стёкла залетает. По счастливой случайности никто не пострадал. Но это же дело случая. Там идет война, чуть дальше, а всё летит сюда, страдает мирное население», — говорит Геннадий, местный житель.

Он сетует, что как-то исправить ситуацию нельзя. Но украинским карателям хотел бы пожелать: «Пусть под это попадут их семьи, тогда они, может, поймут, стоит сюда стрелять или не стоит».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина при активной поддержке Запада сознательно идет на разрыв Минских соглашений. Нарушения военного перемирия стали происходить практически ежедневно. По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, Зеленский может решиться на военную авантюру в Донбассе, чтобы удержаться в президентском кресле.

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