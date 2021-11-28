Бишкек, 28 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии зафиксировали 408 нарушений избирательного законодательства в ходе предвыборной кампании. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов на брифинге сегодня, 28 ноября.

noviceromano Киргизия

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдётся без революции? Парламентские выборы в Киргизии — все новости»

По его словам, больше всего правонарушений, связанных с подготовкой к парламентским выборам, зарегистрировали в Ошской области — 91 факт, в Чуйской области — 69 фактов, в столице республики и в Джалал-Абадской области — по 52 факта.

Затем следуют Нарынская область — 47 фактов, город Ош — 29 фактов, а также Таласская область — 27 фактов.

Наименьшее количество нарушений избирательного законодательства выявили киргизские милиционеры в Иссык-Кульской области — 23 факта и в Баткенской области — 18 фактов.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 28 ноября, в Киргизии выбирают депутатов седьмого созыва республиканского парламента. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Читайте также: До миллиона долларов негласно платят кандидаты в депутаты в Киргизии