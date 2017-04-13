На выборах в парламент Киргизии 27 ноября идет голосование вне помещений
В субботу, 27 ноября, на выборах в парламент Киргизии идет голосование вне помещений. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг выборов в парламент Киргизии
Мониторинг выборов в парламент Киргизии начали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба МПА.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич работает на парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя. Об этом он написал в своём телеграм-канале:
«Грядущие выборы в дружественной нам республике интересны по целому ряду причин. По сути, это подведение итогов года преобразований в сфере госполитики и экономики.
Ответственный за порядок — новый лидер, президент Садыр Жапаров. Речь идет о новом для страны курсе — новой конституции, приоритете сильной президентской власти над парламентаризмом, жесткими мерами в борьбе с коррупцией, новой избирательной системой и попыткой выстроить режим максимальной лояльности для международных инвесторов».