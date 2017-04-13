Жители Киргизии готовятся избрать новый состав парламента (Жогорку Кенеш). Повторные выборы назначены на 28 ноября, поскольку результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, отменил ЦИК.

Сегодня, 27 ноября, стартовало голосование вне помещений. Принять участие в этой процедуре, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. Также голосование доступно для граждан, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте — претенденты по одномандатным округам.

Сегодня в Киргизии объявлен День тишины. В течение 24 часов в стране запрещены любые виды агитации за партии, либо за кандидатов в парламент.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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