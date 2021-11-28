Тегеран, 28 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Авиасообщение с семью странами Африки в связи с обнаружением на юге континента нового «Омикрон"-штамма коронавируса приостанавливает организация гражданской авиации Ирана. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба на сайте ведомства.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Временно запрещаются авиаперелёты из таких стран, как ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини.

Таким образом Иран присоединился к целому ряду стран, в целях предосторожности временно прервавших авиасообщение со странами юга Африки. В частности, среди этих стран Германия, Россия, Израиль, Великобритания, Греция, Италия, Франция и ряд других.

При этом о подозрении на выявление первых случаев «Омикрон"-штамма коронавируса на территории страны сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии, Австралии. Случаи заражения были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке властями США плана на случай вспышек в стране COVID-19 в связи с обнаружением штамма коронавируса «Омикрон».