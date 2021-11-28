Луганск, 28 ноября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Группировка вооружённых сил Украины «Север» за полтора года потеряла 430 военнослужащих, сообщила 27 ноября пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Из сообщения следует, что цифра характеризует небоевые потери и относится к дезертирам, наркоманам, заболевшим и умершим. На долю последних приходится 139 человек.

«С нарастающим итогом с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 430 человек, из которых 139 — безвозвратные», — говорится в сообщении.

В Народной милиции добавили, что дополнительные меры по прекращению огня, согласованные конфликтующими сторонами в июле 2020 года, запретили наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, однако украинская сторона продолжает нарушать это соглашение, устраивая вооружённые провокации на линии соприкосновения.