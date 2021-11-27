Вена, 28 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Первый случай возможного заражения «Омикрон"-штаммом SARS-CoV-2 зафиксирован в Австрии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба австрийской федеральной земли Тироль.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что речь идёт о случае, связанном с поездкой в Южную Африку. Положительный результат ПЦР-теста был получен у человека в округе Швац, недавно приехавшего из южноафриканского путешествия.

Первоначальная проверка специалистами в городе Инсбрукен дала все основания для подозрений, что это может быть мутация коронавируса B.1.1.529, получившая название «Омикрон». Уточняется, что пациент был привит вторым компонентом вакцины от COVID-19 девять месяцев назад.

Окончательные выводы будут сделаны после повторного анализа в Вене специалистами агентства по вопросам здоровья и продовольственной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае «Омикрон"-штамма коронавируса, выявленного в Италии.