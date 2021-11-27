Москва, 27 ноября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В Российской Федерации провели более 223,5 млн исследований на SARS-CoV-2. Об этом 27 ноября сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день проведено свыше 223,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведена 581 тыс. тестов на коронавирус».

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в РФ зарегистрировано 1239 смертей от последствий COVID-19.