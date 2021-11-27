Мадрид, 27 ноября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Парламентарии со всех континентов в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза объединились в вопросе доступности и взаимопризнания вакцин от коронавируса. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Пётр Толстой

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«По предложению (вице-спикера Совфеда — ред.) Константина Косачёва мы отозвали российскую резолюцию в пользу предложения рассмотреть именно этот вопрос, таким образом, Россия станет соавтором резолюции по чрезвычайному пункту», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Парламентарий считает это важным политическим шагом России в проявлении солидарности с теми странами, которые признали российский «Спутник-V» и в результате этого подверглись дискриминации.

«Это очень тонкий вопрос, не позволяющий спешки и кампанейщины», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Мадриде (Испания) проходит 143-я Ассамблея МПС.