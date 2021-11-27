Екатеринбург, 27 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Свердловской области 26 ноября зафиксировали 719 новых случаев COVID-19. Из них 168 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 177 134 заразившихся коронавирусом. В тяжёлом состоянии госпитализированы 786 пациентов.

Выздоровели 155 390 человек, добавили в штабе.