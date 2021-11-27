Прага, 27 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Заразившийся SARS-CoV-2 президент Чехии Милош Земан, который 25 ноября был помещен в Центральный военный госпиталь в Праге, выписан на амбулаторное лечение. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщило Чешское телевидение.

Милош Земан

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По последним данным, глава государства, у которого коронавирус протекает бессимптомно, уже направился в свою загородную резиденцию.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова сообщила журналистам, что две недели чешский президент Милош Земан, заразившийся коронавирусом, должен будет находиться на карантине.