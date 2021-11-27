Вашингтон, 27 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию к деэскалации на российско-украинской границе. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, «стягивание» российских войск к границе с Украиной это не «просто блеф», это якобы повторяется уже «второй раз за этот год».

«Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей», — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс готов и впредь оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, «необычная военная активность», которая якобы исходит от России рядом с Украиной, стала одной из тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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