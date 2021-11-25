Вашингтон, , 07:35 — REGNUM «Необычная военная активность», которая якобы исходит от России рядом с Украиной, стала одной из тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, участники беседы обсудили повестку встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Риге. Блинкен отметил, что с нетерпением ждет мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев перешел все разумные границы, продолжая обстреливать населенные пункты Донбасса и одновременно заявляя о применении ударных беспилотников.

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