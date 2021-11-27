Прокопьевск, Кемеровская область, 27 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Бывший мэр кемеровского города Прокопьевска Вячеслав Старченко, которого отстранили от должности из-за банкета во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная», заявил, что не присутствовал на мероприятии.

Кибрик Евгений Адольфович. Пир во время чумы. Илл. к книге «Легенда об Уленшпигиле». 1935-38

«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Меня там не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки, ни тостов», — сказал он РЕН ТВ.

Он добавил, что обратится в правоохранительные органы, «чтобы разбирались», и постарается встретиться с главой региона Сергеем Цивилевым.

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Как сообщало ИА REGNUM, отправленного в отставку за банкет в дни траура мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России».

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