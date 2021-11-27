Прокопьевск, Кемеровская область, , 14:42 — REGNUM Отправленного в отставку за банкет в дни траура мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России». Об этом «РИА Новости» сообщил секретарь Кемеровского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.

Кузбасс Илья Дубровин © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдиной Натальи Александровны», — уточнил он.

По словам Синицына, именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора региона об объявлении траура.

Напомним, что ранее отправленный в отставку Вячеслав Старченко назвал фейком видео о банкете в дни траура в Кузбассе.

Читайте также: Уволенный глава Прокопьевска опроверг своё участие в банкете в дни траура

Как ранее сообщало ИА REGNUM 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек.