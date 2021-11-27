Берлин, 27 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Мутации, характерные для нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон», обнаружены у гражданина Германии, вернувшегося из ЮАР. 27 ноября об этом сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе в социальной сети Twitter.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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«Очень вероятно, что вариант «Омикрон» уже появился в Германии», — заявил министр.

Он объяснил, что характерные для нового штамма мутации были обнаружены у туриста, вернувшегося из Южно-Африканской Республики. Министр добавил, что турист находится на изоляции у себя дома.

Первые случаи нового варианта коронавируса «Омикрон» (ранее обозначаемого B.1.1.529) были обнаружены в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване. 26 ноября в Бельгии был зафиксирован первый в Европе случай заражения этим штаммом.

Специальная рабочая группа ВОЗ провела совещание в связи с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ предполагают, что риск повторного заражения новым вариантом вируса может оказаться выше, чем у предыдущих штаммов.